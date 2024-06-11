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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son dakika: 12 Haziran 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! 12 Haziran altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları yeni haftaya düşüş trendinde başladı. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün hafif bir değer kaybı yaşadı. 11 Haziran Salı güncel ons altın değeri 2 bin 301 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 397 TL'den alıcı buluyor. İşte, 12 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 07:34 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:33
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        1

        Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların 'güvenli limanı' altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz altında bir değerden alıcı buluyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 401 liradan yaparken; 11 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 926 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.397,36

        Satış: 2.397,69

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.302,20

        Satış: 2.302,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.835,77

        Satış: 3.920,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.343,09

        Satış: 15.632,95

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.647,57

        Satış: 7.840,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.343,09

        Satış: 15.632,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.951,01

        Satış: 16.353,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.286,70

        Satış: 1.704,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.186,39

        Satış: 2.316,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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