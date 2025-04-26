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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış rakamları! Altın düşüyor! 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları! Altın düşüyor! 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Dünya ekonomisindeki belirsizlikler sürerken, altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin tarifeleri konusundaki ılımlı açıklamaları, altına olan talebi yavaşlattı. En son gram altın 4.080 TL iken çeyrek altın 6.676,32 liradan işlem gördü. Peki 26 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 08:09 Güncelleme: 26.04.2025 - 08:30
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        1

        Canlı altın fiyatları anlık değişiyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde düşüş trendine devam ediyor. Altın alıp satmak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. En son spot piyasada ons altın fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 3 bin 322 dolardan işlem gördü. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 26 Nisan Cumartesi Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın fiyatı 4099 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 6.558 TL, Cumhuriyet altın fiyatı 26,234 TL’den işlem gördü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.099,1700

        Satış: 4.100,038

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.318,59

        Satış: 3.320,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.558,66

        Satış: 6.703,55

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23,234,66

        Satış: 26.723,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.269,73

        Satış: 3.220,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27,039,00

        Satış: 27,289,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.148,19

        Satış: 27.833,96

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.783,52

        Satış: 3.991,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13,076,34

        Satış: 13.407,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67,183,00

        Satış: 68,275,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26,234,66

        Satış: 26.723,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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