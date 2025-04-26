Canlı altın fiyatları alış satış rakamları! Altın düşüyor! 27 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Dünya ekonomisindeki belirsizlikler sürerken, altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin tarifeleri konusundaki ılımlı açıklamaları, altına olan talebi yavaşlattı. En son gram altın 4.080 TL iken çeyrek altın 6.676,32 liradan işlem gördü. Peki 27 Nisan 2025 bugün ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatlarında son durum
Canlı altın fiyatları anlık değişiyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde düşüş trendine devam ediyor. Altın alıp satmak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. En son spot piyasada ons altın fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 3 bin 322 dolardan işlem gördü. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 27 Nisan Cumartesi Altın fiyatları alış-satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın fiyatı 4099 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 6.558 TL, Cumhuriyet altın fiyatı 26,234 TL’den işlem gördü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.099,1700
Satış: 4.100,038
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.318,59
Satış: 3.320,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.558,66
Satış: 6.703,55
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23,234,66
Satış: 26.723,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.269,73
Satış: 3.220,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27,039,00
Satış: 27,289,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.148,19
Satış: 27.833,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.783,52
Satış: 3.991,31
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13,076,34
Satış: 13.407,10
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67,183,00
Satış: 68,275,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26,234,66
Satış: 26.723,20