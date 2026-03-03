Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 3 MART 2026: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yükselişini sürdürüyor! 3 Mart Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan hava saldırıları küresel piyasalardaki belirsizliği derinleştiriyor. Riskli varlıklardan kaçan yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Artan talep nedeniyle altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın 5 bin 400 dolara yaklaşırken, gram altın 7 bin 600 lira sınırında seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altının satış fiyatı 7 bin 700 lirayı geçmiş durumda. İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 08:20 Güncelleme:
        1

        Ortadoğu'da patlak veren savaş piyasaları sarsmaya devam ediyor. Yatırımcılar artan riskler karşısında daha güvenli limanlara yöneldi. Bunun sonucunda altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın, dün yüzde 2,2 oranında değer kazanarak 5.390 doların üzerine çıktı. Ancak sarı metal ilerleyen saatlerde bu kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise altının onsu 5 bin 367 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 591 TL’den işlem görüyor. İşte 3 Mart 2026 Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.590,3520

        Satış: 7.591,4550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.366,43

        Satış: 5.367,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 12.144,5600

        Satış: 12.412,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 48.578,2500

        Satış: 49.496,2900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 49.141,00

        Satış: 50.022,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.214,83

        Satış: 24.825,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 48.581,47

        Satış: 49.499,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 50.379,56

        Satış: 51.772,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.143,64

        Satış: 5.481,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.877,66

        Satış: 7.260,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 122.473,00

        Satış: 124.960,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
