Altın yükselişini sürdürüyor! 3 Mart Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan hava saldırıları küresel piyasalardaki belirsizliği derinleştiriyor. Riskli varlıklardan kaçan yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Artan talep nedeniyle altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın 5 bin 400 dolara yaklaşırken, gram altın 7 bin 600 lira sınırında seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altının satış fiyatı 7 bin 700 lirayı geçmiş durumda. İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Ortadoğu'da patlak veren savaş piyasaları sarsmaya devam ediyor. Yatırımcılar artan riskler karşısında daha güvenli limanlara yöneldi. Bunun sonucunda altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın, dün yüzde 2,2 oranında değer kazanarak 5.390 doların üzerine çıktı. Ancak sarı metal ilerleyen saatlerde bu kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise altının onsu 5 bin 367 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 591 TL’den işlem görüyor. İşte 3 Mart 2026 Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.590,3520
Satış: 7.591,4550
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.366,43
Satış: 5.367,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 12.144,5600
Satış: 12.412,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 48.578,2500
Satış: 49.496,2900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 49.141,00
Satış: 50.022,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 24.214,83
Satış: 24.825,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 48.581,47
Satış: 49.499,19
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 50.379,56
Satış: 51.772,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.143,64
Satış: 5.481,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.877,66
Satış: 7.260,03
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 122.473,00
Satış: 124.960,00