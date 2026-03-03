Ortadoğu'da patlak veren savaş piyasaları sarsmaya devam ediyor. Yatırımcılar artan riskler karşısında daha güvenli limanlara yöneldi. Bunun sonucunda altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın, dün yüzde 2,2 oranında değer kazanarak 5.390 doların üzerine çıktı. Ancak sarı metal ilerleyen saatlerde bu kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise altının onsu 5 bin 367 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 591 TL’den işlem görüyor. İşte 3 Mart 2026 Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…