Güncel altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın yeni tarife mektupları yollaması ve dolardaki zayıflığın desteği ile yükseliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 10 Temmuz 2025 güncel alış satış tablosu.