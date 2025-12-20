Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 20 ARALIK 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış tablosuna göz atıyor. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor. Hafta sonu altının gram fiyatı 6 bin liraya yaklaşırken, ons altın 4 bin 340 dolardan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:06
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar, altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD verileri ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın da 20 Aralık Cumartesi gününü yükselişle açtı. Ons altın 4 bin 340 dolar seviyesine yükselirken, altının gram fiyatı 6 bin liraya yaklaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 20 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.971,32

        Satış: 5.972,23

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.337,30

        Satış: 4.340,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.554,11

        Satış: 9.764,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.216,44

        Satış: 38.938,91

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.530,00

        Satış: 39.162,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.048,50

        Satış: 19.529,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.216,44

        Satış: 38.938,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.735,52

        Satış: 40.737,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.306,10

        Satış: 4.426,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.467,92

        Satış: 5.718,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 96.174,00

        Satış: 97.905,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
