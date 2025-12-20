Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış tablosuna göz atıyor. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor. Hafta sonu altının gram fiyatı 6 bin liraya yaklaşırken, ons altın 4 bin 340 dolardan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar, altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD verileri ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın da 20 Aralık Cumartesi gününü yükselişle açtı. Ons altın 4 bin 340 dolar seviyesine yükselirken, altının gram fiyatı 6 bin liraya yaklaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 20 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.971,32
Satış: 5.972,23
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.337,30
Satış: 4.340,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.554,11
Satış: 9.764,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.216,44
Satış: 38.938,91
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.530,00
Satış: 39.162,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.048,50
Satış: 19.529,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.216,44
Satış: 38.938,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.735,52
Satış: 40.737,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.306,10
Satış: 4.426,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.467,92
Satış: 5.718,38
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 96.174,00
Satış: 97.905,00