Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve mutabakatına varıldığını açıklaması ve 8 Avrupa ülkesi için planlanan ek vergileri geri çekmesi, altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken küresel piyasalarda risk alma eğilimini güçlendirdi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Ocak 2026 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…