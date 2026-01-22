Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 22 OCAK 2026: Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları; ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir ''anlaşma çerçevesi'' oluşturduklarını ve Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıklaması sonrası geri çekildi. ''Grönland iyimserliği''nin etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, hisse senetleri ve kripto varlıklar yükselişe geçti. İşte, 22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 07:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 07:53
        1

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve mutabakatına varıldığını açıklaması ve 8 Avrupa ülkesi için planlanan ek vergileri geri çekmesi, altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken küresel piyasalarda risk alma eğilimini güçlendirdi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Ocak 2026 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.677,0660

        Satış: 6.677,9570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.796,25

        Satış: 4.797,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.683,3100

        Satış: 10.918,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.732,9500

        Satış: 43.540,7300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.240,00

        Satış: 44.642,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.306,30

        Satış: 21.843,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.746,18

        Satış: 43.553,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.461,30

        Satış: 46.603,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.751,46

        Satış: 4.951,88

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.191,61

        Satış: 6.486,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 110.260,00

        Satış: 111.689,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
