Altın fiyatları 18 Mart Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz gün dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar başta olmak üzere piyasa gündemini takip edenler ise "Gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...