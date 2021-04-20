Çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika alış - satış tablosu 20 Nisan Salı günü ekonomi gündemini takip edip araştıranlar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Nisan güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son durum...