Altın fiyatları 24 Mart 2026 Salı günü de negatif seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın çok verimli görüşmeler yaptığını belirtmiş ve İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik askeri saldırıları beş gün süreyle ertelediğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası petrol fiyatları düşerken, altın toparlanma eğilimi göstermişti. İran'ın, Trump'ın ABD ile görüşme yaptığını yalanlamasıyla sarı metal yeniden düşüşe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve İran arasında çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini ve İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini açıklamasıyla piyasalar terse döndü. Petrol fiyatları gerilerken, altın yükselişe geçti. Ancak İran ABD görüşmelerini yalanladı. Bu gelişme sonrası sarı metal, Salı günü düşüşünü sürdürdü. Spot altın ons başına 4.361 dolar seviyesindeyken, gram altın 6 bin 200 liraya yakın seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.196,67
Satış: 6.197,98
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.359,65
Satış: 4.361,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.915,2900
Satış: 10.134,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.655,37
Satış: 40.405,78
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.563,00
Satış: 44.401,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.765,72
Satış: 20.264,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.655,37
Satış: 40.405,78
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.376,55
Satış: 45.655,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.571,74
Satış: 4.871,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.948,33
Satış: 6.368,89
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 105.916,00
Satış: 109.658,00