Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve İran arasında çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini ve İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini açıklamasıyla piyasalar terse döndü. Petrol fiyatları gerilerken, altın yükselişe geçti. Ancak İran ABD görüşmelerini yalanladı. Bu gelişme sonrası sarı metal, Salı günü düşüşünü sürdürdü. Spot altın ons başına 4.361 dolar seviyesindeyken, gram altın 6 bin 200 liraya yakın seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…