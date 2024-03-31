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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 31 Mart Pazar canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında dalgalı seyir sürüyor! 31 Mart Pazar çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Son zamanların en fazla yükselen yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Bu hafta gram altın 2 bin 326 TL ile kendi değerini korurken; çeyrek altında düşüş yaşandı ve çeyrek 3 bin 722 TL'ye kadar geriledi. İşte, 31 Mart Pazar altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:25
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        1

        Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.​​​​​​​ Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mart 2024 Pazar altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

        Altın fiyatları son zamanlarda daha önce çıkmadığı rakamlara ulaştı. 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'den başlayan gram altın bugün de 2 bin 326 TL'den başladı. Çeyrek altında ise ufak bir düşüş kaydedildi; dün, 3 bin 793 TL olan çeyrek bugün 3 bin 722 TL oldu.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.326,47

        Satış: 2.327,74

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.229,87

        Satış: 2.229,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.722,35

        Satış: 3.805,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.889,38

        Satış: 15.176,85

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.421,43

        Satış: 7.611,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.889,38

        Satış: 15.176,85

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.306,23

        Satış: 16.738,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.312,87

        Satış: 1.743,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.228,91

        Satış: 2.373,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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