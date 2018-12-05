Altın fiyatları | Son dakika: Altın zirveden geri döndü! Gram ve çeyrek altın fiyatları 5 Aralık

Altın fiyatları güne dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişle başladı. Ancak öğle saatleri itibariyle kurdaki düşüş fiyatları da etkiledi ve altın düşüşe geçti. Peki; "Gram ve çeyrek altın ne kadar?" İşte, 5 Aralık güncel altın fiyatları...