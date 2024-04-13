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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: ALTINDA DÜŞÜŞ! 13 Nisan 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarınnda düşüş! 13 Nisan 2024 Canlı altın fiyatları

        Altın, son dönemlerde en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Bugün ise altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş görüldü! İşte, 13 Nisan Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 08:06 Güncelleme: 13.04.2024 - 08:06
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        1

        Hafta sonu altın alım satımı yapacak olanlar için altın fiyatları büyük önem taşıyor. Son dönemde hareketliliğini sürdüren altın piyasası, bayramın bitmesiyle birlikte düşüşe geçti. İşte, "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunu araştıranlar için 13 Nisan güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.437,77

        Satış: 2.438,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.343,38

        Satış: 2.345,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.900,43

        Satış: 3.987,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.601,72

        Satış: 15.900,01

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.776,48

        Satış: 7.974,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.601,72

        Satış: 15.900,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.885,70

        Satış: 17.332,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.360,00

        Satış: 1.804,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.305,51

        Satış: 2.461,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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