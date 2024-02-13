Altın fiyatlarındaki son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi haberleri takipçileri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve altının ons değerinden doğrudan etkilenen altın fiyatları tablosu yatay seyirde devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 13 Şubat 2024 canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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