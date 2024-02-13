Altın alacaklar dikkat! 13 Şubat 2024 güncel altın fiyatları tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftaya değer kaybıyla başlayan altın fiyatları yatay seyir izliyor. Gram altın fiyatı güne 1.994 TL seviyesinde başladı. İşte, 13 Şubat 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları tablosu ile gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarındaki son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi haberleri takipçileri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve altının ons değerinden doğrudan etkilenen altın fiyatları tablosu yatay seyirde devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 13 Şubat 2024 canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
Dün 2.022 lira seviyesinden işlem gören ons altın bugün 2.018 TL'ye kadar geriledi. Gram altın fiyatı ise yatay seyirde iki gündür 1.994 TL seviyesinden alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.993,71
Satış: 1.994,16
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.018,33
Satış: 2.018,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.190,02
Satış: 3.260,36
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.760,06
Satış: 13.001,57
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.359,55
Satış: 6.520,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.760,06
Satış: 13.001,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.565,30
Satış: 13.902,85
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.089,60
Satış: 1.472,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.866,09
Satış: 1.976,46