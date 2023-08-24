Altın fiyatlarında hareketlilik! 24 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti. Kararın ardından altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. İşte, 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla döviz kuru ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Karar öncesinde dolar/TL 27.21 seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından ise kurda hızlı bir düşüş yaşandı. 14.15 itibarıyla dolar/TL 26.67'ye geriledi. Peki, faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
1.691,87
1.729,98
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.922,08
1.922,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.633,38
2.691,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.527,33
10.726,51
YARIM ALTIN FİYATI
5.250,30
5.382,93
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.527,33
10.726,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.576,64
1.672,03