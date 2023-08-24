Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 24 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 24 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

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Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla döviz kuru ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Karar öncesinde dolar/TL 27.21 seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından ise kurda hızlı bir düşüş yaşandı. 14.15 itibarıyla dolar/TL 26.67'ye geriledi. Peki, faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

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