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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 24 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 24 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti. Kararın ardından altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. İşte, 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:26
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        1

        Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla döviz kuru ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Karar öncesinde dolar/TL 27.21 seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından ise kurda hızlı bir düşüş yaşandı. 14.15 itibarıyla dolar/TL 26.67'ye geriledi. Peki, faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.691,87

        1.729,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.922,08

        1.922,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.633,38

        2.691,46

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.527,33

        10.726,51

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.250,30

        5.382,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.527,33

        10.726,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.576,64

        1.672,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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