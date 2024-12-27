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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 ARALIK 2024! Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Aralık Cumartesi günü verileri araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası güne yukarı yönlü seyirle başlayan altında ibre tersine döndü. Saat 15.00 itibarıyla gram altın 2 bin 977 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 868 liradan işlem görüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:13
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        1

        Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yeniden düşüş eğiliminde. Güne 2 bin 988 liradan başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 977 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 28 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM

        27 Aralık Cuma günü altın fiyatları, güne yükselişle başladı. Günü 2 bin 988 liradan açan gram altın, saat 15.00 itibarıyla 2 bin 977 liraya geriledi.

        Çeyrek altın ise 4 bin 868 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.977,0270

        Satış: 2.977,5250

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.624,1000

        Satış: 2.624,6400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.763,2100

        Satış: 4.868,2500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.053,8800

        Satış: 19.414,0200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.273,00

        Satış: 19.599,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.493,39

        Satış: 9.732,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.046,29

        Satış: 19.406,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.751,24

        Satış: 20.247,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.613,35

        Satış: 2.453,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.717,34

        Satış: 2.870,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 47.962,00

        Satış: 48.766,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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