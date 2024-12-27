Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yeniden düşüş eğiliminde. Güne 2 bin 988 liradan başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 977 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 28 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…