Altın fiyatları son durum! Bugün 27 Eylül altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları düşüş trendini korumaya devam ediyor. Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 azalışla 234,80 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 235 bin 850, en yüksek ise 238 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 235 bin 850 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...