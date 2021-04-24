Altın fiyatları 24 Nisan Cumartesi günü başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere gram ve çeyrek altın fiyatları piyasalar kapalı olduğu için dün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Nisan altın fiyatları...