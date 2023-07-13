Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 13 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları son durum
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları döviz kurundaki ve ons altın fiyatındaki yükselişe bağlı olarak artamaya devam ediyor. Oklar yukarı yönlü hareket ederken yatırımcıların gözü "Çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, Kapalıçarşı'dan 13 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları son durum
Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.
Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,83'e gerilediğini aktaran analistler, dolar endeksinin düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,3 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 13 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.648,03
1.648,26
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.960,00
1.960,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.636,86
2.694,91
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.547,44
10.746,68
YARIM ALTIN FİYATI
5.257,24
5.389,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.547,44
10.746,68
ATA ALTIN FİYATI
10.924,33
11.202,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.503,16
1.589,64