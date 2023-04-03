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Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 3 Nisan 2023 canlı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile ibre yukarı döndü. Cuma günkü kapanış öncesi düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.966 dolar seviyesinden alıcı buluyor. İşte 3 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı canlı rakamlar...

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  • Altın fiyatları YÜKSELİŞE GEÇTİ! 3 Nisan 2023 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

    Analistler, ABD'de geçen hafta enflasyonun yavaşladığına ve "şahin" para politikası adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentilerle risk iştahının artmasına karşın OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararının enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep olduğunu belirtti.

    Bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed'in yıl sonuna doğru faiz indireceğine yönelik tahminler de varlığını sürdürüyor.

    Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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  • Altın fiyatları YÜKSELİŞE GEÇTİ! 3 Nisan 2023 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.221,10

    1.221,27

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  • Altın fiyatları YÜKSELİŞE GEÇTİ! 3 Nisan 2023 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.965,93

    1.966,21

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YÜKSELİŞE GEÇTİ! 3 Nisan 2023 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.953,76

    1.996,77

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YÜKSELİŞE GEÇTİ! 3 Nisan 2023 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.815,04

    7.962,66

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