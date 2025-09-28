Habertürk
        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler, döviz kuru hareketleri gibi birçok faktörün etkisi altında dalgalanan altın piyasası, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Özellikle gram altın 5 bin lirayı aşarak zirveyi gördü. En son ons altın fiyatı ise 3.760,24 dolar seviyesine ulaşmıştı. Bu rakam, küresel piyasalardaki altın talebini göstermeye devam ediyor. Peki, 28 Eylül 2025 Cumhuriyet,ons,22 ayar bilezik, ons, ziynet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum

        Giriş: 28.09.2025 - 07:51 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:23
        Hafta sonu altın fiyatları piyasası merak ediliyor. Gerek yatırımcısı gerek alıcısı canlı altın fiyatları takibini yapıyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendirirken gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Peki bugün Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, güncel alış ve satış tablosuna göre 28 Eylül 2025 altın fiyatları

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.039,61

        Satış: 8.216,77

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.024,76

        Satış: 5.025,55

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.777,08

        Satış: 3.777,82

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.158,44

        Satış: 32.766,55

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.606,00

        Satış: 33.811,00

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.702,87

        Satış: 4.907,25

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.028,97

        Satış: 16.433,53

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.172,68

        Satış: 35.032,08

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.158,44

        Satış: 32.766,55

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.835,31

        Satış: 3.871,28

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 83.705,00

        Satış: 84.332,00

