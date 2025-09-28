Habertürk
        KYK BURS BAŞVURULARI E DEVLET EKRANI AÇILDI MI? GSB 2025- 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

        KYK burs başvuruları e devlet ekranından başladı mı? 2025 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuruları başlatılıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler devlet tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuruları açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, 2025 2026 GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:38
        1

        KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Her sene olduğu gibi KYK burs başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Hem yaşamlarına hem de eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler gözlerini ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

        2

        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK kredi ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

        KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlaması bekleniyor.

        KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        3

        Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

