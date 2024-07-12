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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ! 12 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları alış ve satış tablosu

        Canlı altın fiyatları yükseldi! 12 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Haftanın beşinci iş gününde altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Gram altın 2 bin 553 çeyrek altın ise 4 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, anlık ve canlı altın piyasası verileriyle 12 Temmuz 2024 Cuma son dakika altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:22
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. En son gram altın 2 bin 553 lira seviyesinde işlem gördü. Gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılan çeyrek altın ise 4 bin 53 liradan güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın tablosu ile 12 Temmuz altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 TEMMUZ

        12 Temmuz Cuma altının gramı 2 bin 553 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 201 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 734 liradan satılıyor.

        GRAM ALTIN DEĞER KAZANDI

        Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 70,58 TL artarak yüzde 2,88 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 564,1 lira artarak yüzde 28,87 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,621.98 liradan 2,518.11 liraya yükselerek değer yüzde 55,25 değer kazancı yaşadı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.553,0010

        Satış: 2.553,9110

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8,146,40

        Satış: 8.352,08

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16,338,6900

        Satış: 16.648.6400

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.409,8200

        Satış: 2.410,1100

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4,085,7100

        Satış: 4.175,8100

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.366,12

        Satış: 1.799,01

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.343.87

        Satış: 16.653,08

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.315,45

        Satış: 2.454,32

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.798,09

        Satış: 17.221,69

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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