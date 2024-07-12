Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. En son gram altın 2 bin 553 lira seviyesinde işlem gördü. Gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılan çeyrek altın ise 4 bin 53 liradan güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın tablosu ile 12 Temmuz altın fiyatlarında son durum...