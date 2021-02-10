Altın fiyatları 10 Şubat Çarşamba gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler güncel rakamları merak edip araştırıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edip araştıranlar için güncel rakamları haberimiz de derledik. İşte, 10 Şubat altın fiyatları...