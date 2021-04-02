Analistler, ABD ve Avrupa'da piyasaların Paskalya tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, dün yüzde 1,3 yükselen altının ons fiyatının Asya'daki sığ piyasada 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğine işaret ederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün emtia fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı iletişiminin kur tarafına pozitif yansıdığını, bunun gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi de desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.