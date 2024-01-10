Altın yükselişe geçti! 10 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Gram altın bin 960 lira, çeyrek altın ise 3 bin 200 lira üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 10 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 960 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Ocak alış - satış tablosu...
10 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,92
1.961,21
ALTIN/ONS FİYATI
2.028,60
2.028,87
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.137,80
3.206,96
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.551,22
12.788,63
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.256,00
6.413,93
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.551,22
12.788,63
ATA ALTIN FİYATI
13.534,93
13.871,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,33
1.465,97
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.862,32
1.967,48