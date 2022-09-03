Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırım ve birikim yapmayı düşünen binlerce vatandaş; 3 Eylül Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu sorularının cevaplarını arıyor. İşte, hafta sonunun ilk gününde güncel fiyatları...

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