'Altın Gün'den depremzedelere destek

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AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; 'Altın Gün' rock grubu, şubat ayı başında yayınladığı Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerinden biri olan 'Güzelliğin On Para Etmez' teklisinden elde edilecek tüm gelirleri afet yardım kampanyalarına bağışlama kararı aldı.

YARDIM KONSERİ

Grup, ayrıca geçtiğimiz hafta Amsterdam'da Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketine katkı sağlamak amacıyla bir yardım konseri düzenledi.

'Altın Gün', gecede elde edilen tüm gelirleri deprem bölgesindeki medikal yardım, yemek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunabilmek için yerel yardım kuruluşlarına bağışladı.

Fotoğraf: Instagram

