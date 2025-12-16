Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 16 Aralık 2025 Salı güncel yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın ilk işlem gününde spot altın, ons başına 4.344 dolara kadar yükseldi. Ons altın tarafında yaşanan artışın ardından yurt içinde altının gram fiyatı 5 bin 946 lira seviyesini gördü. İşte 16 Aralık 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın, pazartesi günü zayıflayan dolar ve gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın, ons başına 4.344 dolara kadar yükseldi. Külçe altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 64 değer kazandı. Yatırımcılar ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika seyrine dair ipuçları için kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 16 Aralık 2025 Salı güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.946,9420
Satış: 5.947,7110
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.344,11
Satış: 4.344,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.517,0800
Satış: 9.726,5300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.065,6100
Satış: 38.784,2700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.368,00
Satış: 38.866,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.982,92
Satış: 19.461,50
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.084,86
Satış: 38.803,96
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.351,39
Satış: 40.343,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.276,14
Satış: 4.384,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.419,23
Satış: 5.657,11
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.735,00
Satış: 96.860,00