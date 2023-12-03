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        Haberler Televizyon Altın Kafes konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? ATV dizisi Altın Kafes nerede çekiliyor?

        Altın Kafes konusu nedir ve gerçek hikaye mi? ATV dizisi Altın Kafes hangi ilde çekiliyor?

        Atv'nin yeni dizisi Altın Kafes, gün itibariyle ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde gerçekleştirilen ve özgün bir hikaye olan Altın Kafes dizisinin konusu ve oyuncularına dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:35
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        Pazar akşamlarının yeni dizisi Altın Kafes için beklenen gün geldi çattı. Aytaç Şaşmaz ile Şifanur Gül'ün başrollerinde yer alacağı dizinin konusu ve oyuncuları gündem olmuş durumda. Sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne sermeyi amaçlayan diziye ilişkin detayları derledik!

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        ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

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        Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar.

        Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır.

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        Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

        Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

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        ALTIN KAFES OYUNCULARI KİMLER?

        Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara),

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        Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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