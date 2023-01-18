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Hasta eden Altın Küre

Bu yıl 80'incisi düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes Awards) sahiplerini buldu. Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği geceden sonra çok sayıda ünlünün koronavirüs testi pozitif çıktı

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  • Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    (Michelle Pfeiffer)

    Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards) Beverly Hills'te sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi. 
  • Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    (Austin Butler)

    Geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende bu sene düzenlenen organizasyonda çok sayıda ünlü ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
  • Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    (Colin Farrell, Martin McDonagh)

    BBC'nin haberine göre; aralarında Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın olduğu birçok ünlü isim, ödül töreninden günler sonra koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.
  • Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    (Anya Taylor-Joy)

    Geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde (Critics Choice Awards) davetlilere koronavirüs testi zorunluluğu getirilmişti.
  • Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    (Michelle Pfeiffer)

    Törene katılamayan ünlülerden Michelle Pfeiffer sosyal medya paylaşımında, "Bugün Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kaçırdığım için çok üzgünüm. Evet, Covid..." ifadelerini kullandı.

    İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News

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