Hasta eden Altın Küre

(Michelle Pfeiffer)

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards) Beverly Hills'te sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi.