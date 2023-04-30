"HAYATTA BİR KEZ YAŞANACAK BİR DENEYİM"



Neuschäfer, yarış sonrası Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi hissediyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim. Bu denli büyük bir destek beklemiyordum. Yarışı bitireceğim konusunda emindim ancak kazanmak konusunda bir fikrim yoktu. O yüzden gerçekten harika hissediyorum. Kazandığımı anladığım an aklım başımdan gitti. Benimle birlikte yarışmaya devam eden diğer 2 sporcu arkadaşımdan sonra bitişe ulaşacağımı düşünüyordum. Beklemediğim bir sonuç olduğu için bunu idrak etmem zaman alacak"