Selim Karahan skarahan@haberturk.com

2019 yılı ABD-Çin ticaret gerginliği, Ortadoğu'da hiç düşmeyen gerginlik, Avrupa'da Brexit belirsizliği ve tüm bunların beslediği küresel resesyon korkularının gölgesinde geçti.

2010'DAN BU YANA EN İYİ PERFORMANS

Tüm bu belirsizlikler geleneksel olarak 'güvenli liman' olarak görülen altının ons fiyatının dolar bazında 2019 genelinde yüzde 18.4 yükselmesine yol açtı. Dünya Altın Konseyi'nin dün akşam yayımladığı Altın Görünümü 2020 raporunda altının böylece 2010 yılından bu yana en iyi performansı sergilediğine dikkat çekildi.

Raporda altının 2019'da dolar bazında iyi bir performans gösterdiği belirtilirken önemli altın pazarlarında fiyatların yerel para cinsinden rekor kırdığı vurgulandı:

Para Birimi 2019 sonu fiyatı(ons) 2019 getiri(%) Türk Lirası 9.014 32.5 Çin Yuanı 10.500 20.2 G. Afrika Randı 21.200 15.1 Hint Rupesi 108.1 21.1 Rus Rublesi 94.100 6

Tabloda görüldüğü gibi dolar karşısındaki değer kaybı sebebiyle önemli altın pazarlarında yerel para cinsi en yüksek getiri yüzde 32.5 ile Türkiye'de elde edildi.

Dünya Altın Konseyi'nin raporunda 2019 değerlendirmesi yapılırken yaşanan gelişmelerin yanında 'negatif faizin' altın fiyatlarına etkisine de ayrı bir yer verildi. Son yıllarda artan sayıda gelişmiş ülke negatif faizli tahvil satışı yapmaya başladı. Örneğin 100 dolara yüzde -1 faizli bir tahvil aldığınızda, kağıdın vadesi dolduğunda elinize 99 dolar geçiyor. Yatırımcıların bir kısmı 'güvenli liman' olarak gördükleri ülkelerin tahvillerini negatif faize rağmen bir güvence olarak almayı tercih edebiliyor.

BAZI YATIRIMCILAR FARKLI ARAÇLARA YÖNELİYOR

Ancak bunu tercih etmeyen yatırımcılar farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bu araçların başında da altın geliyor. Dünya Altın Konseyi de son raporunda negatif faizli tahvil miktarındaki değişimle altın fiyatlarındaki değişim arasındaki bağlantıyı aşağıdaki grafikler net bir şekilde ortaya koydu.

Bloomberg-Barclays Toplam Negatif Faizli Borç Endeksi'ne göre 19 Aralık itibarıyla dünyada 11.2 trilyon dolarlık negatif faizli tahvil bulunuyor. 30 Ağustos'ta negatif faizli tahvillerin toplam piyasa değeri 16.8 trilyon dolarla zirveye ulaşmıştı. Burada altın fiyatlarına (dolar bazında) bakıldığında Dünya Altın Konseyi'nin işaret ettiği paralelliği bir daha görmek mümkün oluyor.

30 Ağustos'ta negatif faizli tahvillerin toplam değeri zirveye çıkarken altının ons fiyatı 4 Eylül'de 1.552 dolara yükselerek 2019 zirvesini gördü. 19 Aralık itibarıyla toplam negatif faizli borç yukarıda belirtildiği gibi 11.2 trilyon dolara düştü. Söz konusu tarihte altının ons fiyatı ise 1.478 dolara gerilemişti.

ORANLAR BİRE BİR AYNI OLAMAZ

Burada negatif faizli tahvillerin toplam değerindeki düşüşün altın fiyatındaki düşüşe oranla daha sert olduğu görülüyor ancak altın fiyatlarını belirleyen birçok siyasi ve ekonomik olay yaşanıyor. Dolayısıyla oran olarak altın fiyatları ve küresel negatif faizli borç toplamının bire bir aynı hareket etmesi mümkün değil. Örneğin geçen yılın son çeyreğinde Çin-ABD arasındaki gerilim ve küresel resesyon korkuları genel olarak altın fiyatlarını destekledi. 4 Eylül-19 Aralık arasında negatif faizli tahvillerin piyasa değeri yüzde 33 düşerken, altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 5'te kaldı. Ancak veriler ve genel trend, iki miktar arasındaki ilişkiyi görmezden gelmeyi imkansız hale getiriyor.

Dolayısıyla altın yatırımcılarının bir gözünün negatif faizli tahvillerde olmasında fayda var.