'Okul Tıraşı' yılın en iyi filmi 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyesi Hazal Kaya

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin kapanış ve ödül töreni öncesi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 58'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak, köklü bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirtti. Bu tür etkinliklerin köklü hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu kadar eski geçmişi olan bir organizasyonun sürdürülebilir olması, günümüze bütün özelliklerini koruyarak gelebilmiş olması kültür ve sanat adına çok sevindirici" dedi.

Muhittin Böcek - Pervin Ersoy - Mehmet Nuri Ersoy

Antalya'nın sadece turizmle değil, kültürel faaliyetlerle de anılmasını istediklerini aktaran Mehmet Nuri Ersoy, ikisi beraber olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar ve daha iyi sinerji ortaya çıktığını vurguladı. Uzun süredir dünyada ve Türkiye'de salgının etkisinin yaşandığına değinen Ersoy, şunları kaydetti; "Yavaş yavaş aşılanmanın da etkisiyle normalleşme sürecine girdik. Normalleşmenin en güzel sonucu da tekrar özlemini duyduğumuz sanata ulaşabiliyor olmamız. Bu tarz etkinliklerin bu açıdan da önemi var. Sadece ülkemize değil, dünyaya da güzel mesaj oluyor bu tür etkinlikler. Hepimiz açısından çok sevindirici buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de salgın kuralları çerçevesinde sinemaseverlerle buluştuklarını söyledi. Festivalin coşkulu geçtiğini ifade eden Böcek, "Biletler kısa sürede tükendi. Tabii bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muhittin Böcek

Festivale katılan oyuncu Demet Evgar da bordo renkli omuzdan askılı kıyafetini annesinin diktiğini ve bu kıyafetle ödül törenine katıldığını belirtti. Festivalde ödül vereceğini dile getiren Evgar, "Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim" diye konuştu.

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi.

Demet Evgar

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Emin Alper'in başkanı olduğu 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Amet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner ve Senem Tüzen'den oluşan jüri üyeleri 'En İyi Film' ödülünü Ferit Karahan'ın yönettiği 'Okul Tıraşı'na verdi.

Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan alan Ferit Karahan, "Bu ödülü, salgından etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere tüm Kovid-19 mağdurlarına adıyorum" dedi.

Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Ekin Koç, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı 'Okul Tıraşı'nın konusu şöyle; Yatılı bir okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı 'Yusuf', onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. 'Yusuf', arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır."

Ferit Karahan, teşekkür konuşmasını eşi ve kızıyla birlikte yaptı.

Diğer ödüller şöyle;

En İyi Yönetmen... Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

En İyi Senaryo Ödülü... Ferit Karahan ve Gülistan Acet (Okul Tıraşı)



En İyi Kadın Oyuncu... Nihal Yalçın (Zuhal)

En İyi Erkek Oyuncu... Tarhan Karagöz (Kafes)

Nihal Yalçın da ekibine destek teşekkür etti. Çok incelikli ve keyifli bir iş çıkardıklarını dile getiren Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik" diye konuştu.

Tarhan Karagöz, ödül aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ödülü beklemediğini ifade eden Karagöz, kendisine ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür etti.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu... Nezaket Erden (İki Şafak Arasında) - Özay Fect (Kafes)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu... Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında)

En İyi Sanat Yönetmeni... Billur Turan (Anadolu Leoparı)

En İyi Kurgu Ödülü... Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin (Okul Traşı)

En İyi Müzik... Nikos Kypourgos (Kerr)

En İyi Görüntü Yönetmeni... Özgür Eken (Bağlılık Hasan)

Cahide Sonku Ödülü... Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü... Emre Kayiş (Anadolu Leoparı)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü... Selman Nacar (İki Şafak Arasında)

SİYAD En İyi Film Ödülü... Necip Çağhan Özdemir (Bembeyaz)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü... Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)



Övgüye Değer Ödülü... Musab Tekin (Rewşen)

Kısa Film Jüri Özel Ödülü... İkinci Gece (Ali Tansu Turhan)

En İyi Kısa Film... Siz Biraz Uzak Kaldınız (Elif Refiğ)

Belgesel Film Yarışması Övgüye Değer Ödülü... Didem Şahin (Acı ve Tatlı)

Belgesel Film Jüri Özel Ödülü... Aslı Akdağ (Bekleyiş)

En İyi Belgesel Film... Her Şey Dahil (Volkan Üce)

En İyi Uluslararası Film... Libertad (Clara Roquet)

Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen Ödülü... Paz Fabrega (Aurora)

Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu... Claudia Grob (Aile)

Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu... Petri Poikolainen (Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ödül törenindeki konuşması ise şöyle; "Maalesef sanat alanında yapılan işler her zaman hak ettiği değeri görmüyor. Bu açıdan, uluslararası bir kültür sanat organizasyonunun ülkemizde 58 yıldır istikrarlı bir şekilde devam ediyor olmasının ne kadar değerli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Dünya genelindeki turizm hareketliliğini incelediğimizde seyahatlerin yüzde 40'ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz. Sadece sıradan bir turistik gezi olarak değil müzelerdeki eserleri yakından görmek, konserlere katılmak, festivallerdeki filmleri izlemek, kültürel zenginlikleri tecrübe etmek adına farklı coğrafyaları keşfediyor. Bu nedenle hem ülkemizin hem de şehirlerimizin uluslararası rekabeti açısından bu tarz festivaller büyük bir önem arz etmektedir. Bizler de potansiyelimizi en doğru ve etkin biçimde kullanmak adına, sanatın evrenselliğine, kültürel etkileşimin dünya barışına sağlayacağı katkıya inanarak küresel bir perspektifle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ne kadar yeni mekanlar inşa edersek edelim, kültür sanat ortamlarının gelişimine olanak sağlayacak altyapıyı hazırlarsak hazırlayalım sonuçta bu mekanlara hayat verecek olan sanatçılarımızdır, sanatseverlerimizdir. Eserleriyle, performanslarıyla sanatçılarımızla, sinema emekçilerimizle bu yapılar ancak anlam kazanabilir. Toplumların en temel ve vazgeçilmez gelişmişlik göstergelerinden biri de bilim ve sanattaki tutumu ve geldiği düzeydir. Bu iki alana yapılacak her yatırımın kısa, orta ve uzun vadede toplumumuza yadsınamaz katkıları olacaktır. Bu gerçeklik ışığında bakanlık olarak geleceğin müreffeh Türkiye inşasında elimizden ne geliyorsa ziyadesiyle yapmaya hazır olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Bu kapsamda, salgın döneminde desteklerimizi arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon liralık destek sağladık. İnşallah bu destekleri gelecek yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye çok kısa bir süre içerisinde bu alanda çok daha güçlü bir pozisyon elde edecek. Bunu birlikte başaracağımızdan hiçbir kuşku duymuyorum. Türkiye'nin sanat potansiyeline, sanatçılarımızın gücüne inanıyoruz."