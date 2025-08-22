Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı’nın üstleneceği festivalde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon TL olarak açıklandı. Ulusal yarışmalar için başvurular ise 22 Ağustos 2025, Cuma günü sona eriyor.

TÜRK SİNEMASININ USTA İSMİ ÖMER VARGI ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ BAŞKANI

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini yürütecek Ömer Vargı, kariyeri boyunca 1500’den fazla reklam filmi yönetti.

Vargı, sinema kariyerine 1974 yılında Yılmaz Güney ve Şerif Gören’in “Endişe” filminde çalışarak adım attı; ardından “Deprem”, “Taksi Şoförü” ve “Nehir” filmlerinde Şerif Gören’in asistanı olarak görev aldı.

Vargı, 1983 yapımı Güneşin Tutulduğu Gün ve 1993 yapımı Amerikalı filmlerinin yapımcılığını üstlenerek sinema dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

1996 yılında yapımcısı olduğu Eşkıya filmi, 3 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşarak Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası oldu ve sektörde büyük bir canlanma başlattı.