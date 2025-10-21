Altın rekor seviyeden geriledi! 21 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri ve güçlü güvenli liman talebiyle önceki seansta rekor kırmasının ardından, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Altının ons fiyatı TSİ 07.50 itibarıyla 4.357 dolar seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda gram altın ise 5.857 liradan işlem görüyor. İşte 21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 21 Ekim Salı günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Bugün saat 07.50 itibarıyla çeyrek altın 9.576 liradan, 22 ayar bilezik 5.903 liradan alıcı buluyor. Peki serbest piyasa verilerine göre bugün 14 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ekim 2025 altın fiyatları alış satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.856,4970
Satış: 5.857,1850
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.355,41
Satış: 4.357,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.370,4000
Satış: 9.576,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.481,5800
Satış: 38.188,8500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.178,00
Satış: 40.615,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.681,35
Satış: 19.152,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.479,83
Satış: 38.187,24
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.664,89
Satış: 41.699,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.401,44
Satış: 4.553,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.622,85
Satış: 5.903,98
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 100.073,00
Satış: 101.381,00