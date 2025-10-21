Canlı altın fiyatları 21 Ekim Salı günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Bugün saat 07.50 itibarıyla çeyrek altın 9.576 liradan, 22 ayar bilezik 5.903 liradan alıcı buluyor. Peki serbest piyasa verilerine göre bugün 14 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ekim 2025 altın fiyatları alış satış tablosu…