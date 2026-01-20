Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altın rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesi altındaki yükselişi destekleyen unsur oldu. Altın Salı günü ons başına 4 bin 670 dolara yakın işlem görüryor. İşte 20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!