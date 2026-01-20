Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN REKOR SEVİYEYE YAKIN SEYREDİYOR! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! İşte 20 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 20 Ocak 2026 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesiyle altın rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 20 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 08:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:05
        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altın rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesi altındaki yükselişi destekleyen unsur oldu. Altın Salı günü ons başına 4 bin 670 dolara yakın işlem görüryor. İşte 20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.511,6750

        Satış: 6.512,4680

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.680,39

        Satış: 4.681,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.418,6800

        Satış: 10.647,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.674,7200

        Satış: 42.461,2900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.797,00

        Satış: 43.108,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.770,70

        Satış: 21.294,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.671,63

        Satış: 42.458,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.398,35

        Satış: 44.500,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.627,19

        Satış: 4.798,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.989,68

        Satış: 6.263,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 106.665,00

        Satış: 107.855,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
