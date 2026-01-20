Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! İşte 20 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 20 Ocak 2026 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesiyle altın rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 20 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altın rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesi altındaki yükselişi destekleyen unsur oldu. Altın Salı günü ons başına 4 bin 670 dolara yakın işlem görüryor. İşte 20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.511,6750
Satış: 6.512,4680
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.680,39
Satış: 4.681,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.418,6800
Satış: 10.647,8900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.674,7200
Satış: 42.461,2900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.797,00
Satış: 43.108,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.770,70
Satış: 21.294,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.671,63
Satış: 42.458,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.398,35
Satış: 44.500,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.627,19
Satış: 4.798,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.989,68
Satış: 6.263,13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 106.665,00
Satış: 107.855,00