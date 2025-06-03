Altına Hücum filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Altına Hücum filmi 3 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği film 2022 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Altına Hücum filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Altına Hücum filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Toygan Avanoğlu, Serenay Aktaş, Ali Rıza Tanyeli ve Orçun Kaptan'ın üstlendiği Altına Hücum filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Altına Hücum, iki arkadaşın, köy köy gezerek zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadiyle kandırıp düğünlerdeki altınları çalma planlarını konu alıyor. Peki, "Altına Hücum filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Altına Hücum ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
ALTINA HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Altına Hücum, Mahmut ve Osman adlı iki arkadaşın, köy köy gezerek zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadiyle kandırıp düğünlerdeki altınları çalma planlarını konu alıyor. Bu kurnaz ikili, köylere baz istasyonu kurma bahanesiyle yaklaşarak aileleri ikna ediyor ve altınları toplayıp ortadan kayboluyor. Ancak son planlarında işler bekledikleri gibi gitmiyor. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok miktarda altını olduğunu öğreniyor ve hedefini bu yönde belirliyor. Ancak Sonay, Osman’ın bir anlık dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un niyetini fark ediyor ve ona karşı zekice bir oyun oynuyor. Sonay’ın planı, Mahmut’u altın peşinde koştururken sonunda yakalanmasına neden oluyor. Komedi ve entrikanın harmanlandığı bu hikaye, izleyiciye hem kahkaha dolu anlar hem de köy hayatının sıcak atmosferini sunuyor.
ALTINA HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Toygan Avanoglu
Serenay Aktas
Siva Behrouzfar
Ali Riza Tanyeli
Metin Keçeci
Ali Kaya
Osman Bayar
Rüya Coric
Alaaddin Durdu
Birgül Ulusoy