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Altında kritik gün

Doların ons fiyatı yüzde 0.2'lik düşüşle 1.811 dolara geriledi. Bugün 1.810 dolarlık kritik seviyenin altına düşüp düşmeyeceği takip edilecek. Dolardaki düşüşle gram altın da 486 liraya düştü

Altında kritik gün
HABERTURK.COM

Fed'in geçen hafta varlık alım programını azaltmak yönünde bir sinyal vermemesi üzerine yükselişe geçen altın fiyatlarında kritik bir güne girildi.

Geçen hafta önemli bir direnç seviyesi olan 1829 doların kırılamaması üzerine bu hafta altında daha yatay bir seyir izleniyor.

Doların ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.811 dolara geriledi.

GRAM ALTIN DOLARLA DÜŞTÜ

Analistler 1.810 doların önemli bir destek noktası olduğunu ve bugün fiyatların bu seviyenin altına düşüp düşmeyeceğinin takip edileceğini belirtti. Bu seviyenin altına inilirse düşüş hızlanabilir. Aksi durumda ise yeniden 1.829 doların aşılıp aşılamayacağı takip edilecek.

Yurtiçinde ise dolardaki düşüşle beraber gram altın 486 liraya kadar geriledi.

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