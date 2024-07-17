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        Haberler Ekonomi Altın Altında yeni rekor - Altın Haberleri

        Altında yeni rekor

        Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi üzerine 42 dolar yükselişle 2 bin 464 doları aşarak rekor yeniledi. Gram altın da 2.639 lira ile yeni zirvesini gördü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:30
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        Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

        Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

        ABD'de enflasyonun haziran ayında belirgin bir şekilde zayıflamasının ve Powell'ın dünkü "güvercin" değerlendirmesinin ardından bugün altının ons fiyatı 2 bin 464 dolarla rekor tazeleyerek, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı düne göre 42 dolar arttı.

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        En son mayıs ayında altının ons fiyatı 2 bin 450,10 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.

        Öte yandan, altının ons fiyatı bu yılın başlarında merkez bankalarından gelen taleple tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış, daha uzun süre yüksek faiz oranları beklentisinin yatırımcıların değerli metale olan ilgisini azaltmasıyla geri çekilmişti.

        Analistler, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Kasım 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini belirterek, Trump'ın planladığı vergi indirimlerinin ABD bütçe açığını artırmasının muhtemel olduğunu, bunun da doların durumunu zayıflatabileceğini ifade etti.

        Analistleri bütün bunların yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına yönlendirebileceğine işaret etti.

        Bu arada sabah saatlerinde yurt içinde altının gram fiyatı da 1.639 lşrayla yeni zirvesini gördü.

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