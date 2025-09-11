Habertürk
        Haberler Ekonomi Altın Altının gramı 4 bin 824 liradan işlem görüyor - Altın Haberleri

        Altının gramı 4 bin 824 liradan işlem görüyor

        Altının gramı yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 824 liradan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:13
        Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.

        Çeyrek altın 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.

        Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Analistler, enflasyon verisinin ardından Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini belirterek, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolara olan talebin artabileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

        Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ECB'nin politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini belirtti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

        Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

