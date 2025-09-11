Altının gramı 4 bin 824 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verisinin ardından Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini belirterek, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolara olan talebin artabileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ECB'nin politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini belirtti.