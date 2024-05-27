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        Haberler Bilgi Ekonomi Altınkılıç Gıda halka arz detayları: Altınkılıç Gıda hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, ne zaman talep toplayacak?

        Altınkılıç Gıda halka arz oluyor: Altınkılıç Gıda talep toplama tarihi ve lot miktarı

        Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 'ALKLC' koduyla BIST'te işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı. Eşit dağıtım ile 34 milyona yakın lot verecek firma 29 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlıyor. İşte, Altınkılıç Gıda hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:33
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        1

        Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 33.885.000 lot dağıtımı yapacak firma katılım endeksine ve T1-T2 bakiyesine uygun. Firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük bir kısmını işletme sermayesi olarak kullanacak. İşte, Altınkılıç Gıda hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

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        ALTINKILIÇ GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

        3

        ALTINKILIÇ GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında 29-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplayacak.

        4

        ALTINKILIÇ GIDA KAÇ LOT VERİR?

        Firma toplamda 33.885.000 lot dağıtımı yapacak;

        - 2.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (390 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (229 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL).

        5

        ALTINKILIÇ GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Firma katılım endeksine ve T1-72 bakiyesine uygun.

        6

        ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?

        Yüzde 65-70 İşletme sermayesi,

        Yüzde 10-12 Burhaniye OSB tesis yatırımı,

        Yüzde 3-4 Makine alım, iyileştirme ve modernizasyon,

        Yüzde 4-5 Mevcut yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetleri,

        Yüzde12-15 Finansal borçların kapatılması.

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