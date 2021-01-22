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Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan Recep Aydın'ı kadrosuna kattı

Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kariyerinde 2 şampiyonluk bulunan orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Recep Aydın'ın 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Recep Aydın, Altınordu'ya transfer olmayı ve bu organizasyonun içinde yer almayı yıllardır istediğini aktardı.

En kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inandığını dile getiren tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Altınordu, Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri. Yatırımları, felsefesi ve Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle beni her zaman cezbetti. Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu'nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde. Konyaspor ve Karabükspor'la şampiyonluk, Giresunspor ve Bursaspor'da play-off süreci yaşadım, Süper Lig'de defalarca forma giydim. Bu başarıyı Altınordu'yla da yaşamak istiyorum."

2008-2009 sezonunda Konyaspor'da profesyonel olan 31 yaşındaki Recep Aydın, İstanbulspor, İnegölspor, Kardemir Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve son olarak Bursaspor'da forma giymişti.

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