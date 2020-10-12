Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Altun: Benim olan benim senin olan müzakereye tabidir diyorsanız müzakere yapılmaz

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oruç Reis gemisinin göreve dönmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rutin bakımların ardından Doğu Akdeniz'e döndü. Deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Mesajımız açık, 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız müzakere yapılamaz" ifadelerini kullandı...

Altun: Benim olan benim senin olan müzakereye tabidir diyorsanız müzakere yapılmaz
DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı. Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis´imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

İNGİLİZCE PAYLAŞIMDA BULUNDU

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu. Altun, Oruç Reis'in rutin bakımlarının ardından Doğu Akdeniz'e döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Mesajımız açık: Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor; Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye´nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak, 'benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması
GÜNDEMTürkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği ...
Son dakika: Emniyetten kaçan kelepçeli şüpheli kıskıvrak yakalandı!
GÜNDEMEmniyetten kaçan kelepçeli şüpheli kıskıvrak ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Çankırı'da öğretmenlerle buluştu - Haberler
GÜNDEMMilli Eğitim Bakanı Selçuk Çankırı'da öğretmenlerle ...
Şırnak'ta başlatılan kampanyada sadece 30 dakikada 2 bin tablet bağışlandı
GÜNDEM30 dakikada 2 bin tablet
2020 İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı soruları yayınlandı! İşte ÖSYM İç Denetçi soru ve cevapları
GÜNDEM2020 İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı soruları ...
Son dakika SAHTE İÇKİ ALARMI: Genç avukat da sahte içki kurbanı!
GÜNDEMGenç avukat da sahte içki kurbanı!
Son dakika: Başkan Böcek'ten sevindiren haber!
GÜNDEMBaşkan Böcek'ten sevindiren haber!
Son dakika: Nisa Ece cinayetinde önemli gelişme!
GÜNDEMNisa Ece cinayetinde önemli gelişme!
Son dakika TEM'DE FECİ KAZA: 2’si polis 5 yaralı!
GÜNDEMTEM’de feci kaza : 2’si polis 5 yaralı!
Milli sörfçünün çalınan tekne motoru bulundu - haberler
GÜNDEMMilli sörfçünün çalınan tekne motoru bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X