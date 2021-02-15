Türkiye'nin dört bir yanında Gara şehitleri için derin bir üzüntü yaşanıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı videolu mesajda terör örgütü ve yandaşlarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:





Gara'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aydın Köse bugün memleketi Kahta’da dualarla uğurlandı. Akrabasının feryadı, içinde biraz insanlık kırıntısı kalmış olan herkesin yüreğinde iz bırakır. Siz hariç. Ama iyi izleyin. Sizi ve örgütünüz PKK'yı sevindirmemek için ağlamıyorlar.