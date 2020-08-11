Alyssa Milano paylaştığı videoda, "Herkese merhaba. Size Covid-19'un bir sonucu olarak, saçlarımın ne kadar çok döküldüğünü göstermek istedim" dedi.

Duştan yeni çıkmış olan Milano, elindeki mavi fırçayla ıslak saçlarını taramaya başladı. Sonra da "Bir fırçalamayla kaybettiğim saçlarım" diyerek fırçanın tellerine dolanan saçlarını gösterdi.

Ünlü oyuncu takipçilerini maske takmaları konusunda uyardı.

Milano, hastalık semptomlarını ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında göstermeye başladığını anlattı. Daha sonra yapılan antikor testinin sonucunun da pozitif çıktığını belirtti.

Alyssa Milano, 5 gün önce yaptığı bir Instagram paylaşımında da ne kadar hasta olduğunu anlatmıştı. Milano, fotoğrafın nisan ayında çekildiğini belirterek "İki haftadır hastaydım. Daha önce hiç bu tür bir hastalık görmedim. Her yerim ağrıyor. Koku duyusu kayboldu. Sanki göğsümün üzerine bir fil oturmuş gibi, nefes alamıyorum" yazmıştı.