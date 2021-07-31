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ALZAYMIR NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "ALZAYMIR" olarak yazılıyor.

ALZAYMIR NE DEMEK?

isim, İngilizce alzheimer
İlerleyen yaşta ortaya çıkan, hatırlamada güçlük, bazı yetilerde bozulma ile ilişkilendirilen hastalık.

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