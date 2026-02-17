Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Alzheimer, diyabet ve kansere karşı bisküvi üretildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Alzheimer, diyabet ve kansere karşı bisküvi üretildi

        Selçuk Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli proje kapsamında genetiği değiştirilmemiş mor ve mavi buğdaylardan bisküvi üretildi. Yüksek antioksidan içeriğine sahip bu bisküvilerin, şeker hastalığından kansere kadar pek çok kronik hastalıkla mücadelede rol oynaması hedefleniyor. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Zengin, geliştirilen ürünün hücresel düzeydeki faydalarına dikkat çekerek, "İncelediğimiz bu renkli buğdaylar; şeker hastalığı, Alzheimer ve kanser gibi modern çağın en büyük sağlık sorunlarına yönelik geliştirilecek gıdalar için eşsiz bir ham madde" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 09:38 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alzheimer, diyabet ve kansere karşı bisküvi üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Akman ve ekibi tarafından yürütülen 'TÜBİTAK-1002' projesi, tarladaki renkli buğdayları yüksek katma değerli fonksiyonel gıdalara dönüştürme stratejisiyle hayata geçirildi. 20 farklı siyah, mor ve mavi buğday genotipinin incelendiği çalışmada; bisküvi üretimi için en uygun ve insan sağlığına en faydalı türler bilimsel yöntemlerle tespit edildi.

        KATKISIZ, DOĞAL VE GDO'SUZ ÜRETİM

        Geliştirilen bisküvilerin raf ömrü ve görsellik için kullanılan yapay gıda boyalarının aksine rengini tamamen tohumun kendi genetiğinden aldığını belirten Doç. Dr. Hayati Akman, ürünlerin herhangi bir GDO içermediğini kaydetti. Buğdaylar üzerinde 2 yıl süren adaptasyon çalışmaları sonucunda bölge koşullarına dayanıklı genotiplerin belirlendiğini söyleyen Akman, "İdeal bisküvilik buğdayda; ekmeklik ve makarnalık buğdayın aksine protein ve gluten değerleri ile un ve hamur yoğunluk ve akışkanlık özelliklerinin daha düşük olması gerekiyor. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yetiştirdiğimiz genotiplerinden verim yönüyle üstün, bisküvilik kalite yönüyle uygun olanlarını, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yaşar Karaduman ile birlikte teknolojik açıdan analiz ettik. 2026 yılı itibarıyla seri üretim sürecine geçmiş bulunuyoruz, bunun için renkli buğdaylardan üretilen ilk renkli bisküvi prototipini geliştirmeyi başardık. Çalışmalarımız sadece bisküviyle sınırlı kalmayacak. Ekibimizle birlikte fonksiyonel gıda dediğimiz, sağlık yararı yüksek, farklı ürünler de geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        "ÖNCÜ BİR ADIM"

        Projenin sadece akademik bir çalışma olmakla kalmayıp, ulusal gıda teknolojisine de hizmet ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Akman, "Renkli buğdaylardan elde edilen fonksiyonel bisküvi ürünlerinin dünyada başarılı örneklerine rastlamaktayız. Ancak yürüttüğümüz bu çalışma, kullanılan yerli adaptasyon süreçleri ve teknolojik analiz derinliğiyle Türkiye özelinde bir ilki temsil ediyor. Ülkemizin gıda teknolojisindeki yerli ve milli gücünü artırmayı hedefleyen bu projenin hem akademik hem de sanayi alanında öncü bir adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

        "HÜCRE YENİLENMESİNE YARDIMCI OLAN FONKSİYONEL ÜRÜNLER"

        Projenin sağlık analizlerini yürüten Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Zengin ise geliştirilen ürünün hücresel düzeydeki faydalarına dikkat çekti. Prof. Dr. Zengin, "İncelediğimiz bu renkli buğdaylar; şeker hastalığı, Alzheimer ve kanser gibi modern çağın en büyük sağlık sorunlarına yönelik geliştirilecek gıdalar için eşsiz bir ham madde. Ürettiğimiz mavi ve mor bisküviler, sadece birer atıştırmalık değil; her yaş grubunun tüketebileceği, vücut direncini artıran ve hücre yenilenmesine yardımcı olan fonksiyonel ürünlerdir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

        Bitlisin Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu