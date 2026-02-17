Alzheimer, diyabet ve kansere karşı bisküvi üretildi

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Akman ve ekibi tarafından yürütülen 'TÜBİTAK-1002' projesi, tarladaki renkli buğdayları yüksek katma değerli fonksiyonel gıdalara dönüştürme stratejisiyle hayata geçirildi. 20 farklı siyah, mor ve mavi buğday genotipinin incelendiği çalışmada; bisküvi üretimi için en uygun ve insan sağlığına en faydalı türler bilimsel yöntemlerle tespit edildi.

KATKISIZ, DOĞAL VE GDO'SUZ ÜRETİM

Geliştirilen bisküvilerin raf ömrü ve görsellik için kullanılan yapay gıda boyalarının aksine rengini tamamen tohumun kendi genetiğinden aldığını belirten Doç. Dr. Hayati Akman, ürünlerin herhangi bir GDO içermediğini kaydetti. Buğdaylar üzerinde 2 yıl süren adaptasyon çalışmaları sonucunda bölge koşullarına dayanıklı genotiplerin belirlendiğini söyleyen Akman, "İdeal bisküvilik buğdayda; ekmeklik ve makarnalık buğdayın aksine protein ve gluten değerleri ile un ve hamur yoğunluk ve akışkanlık özelliklerinin daha düşük olması gerekiyor. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yetiştirdiğimiz genotiplerinden verim yönüyle üstün, bisküvilik kalite yönüyle uygun olanlarını, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yaşar Karaduman ile birlikte teknolojik açıdan analiz ettik. 2026 yılı itibarıyla seri üretim sürecine geçmiş bulunuyoruz, bunun için renkli buğdaylardan üretilen ilk renkli bisküvi prototipini geliştirmeyi başardık. Çalışmalarımız sadece bisküviyle sınırlı kalmayacak. Ekibimizle birlikte fonksiyonel gıda dediğimiz, sağlık yararı yüksek, farklı ürünler de geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.