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HaberlerKültür-Sanat

'Amacı olmayan grup'tan ilk afiş

‘Amacı Olmayan Grup’un afişi görücüye çıktı. 20 Mart’ta gösterime girecek filmin kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı gibi isimler yer alıyor

Amacı olmayan grup

‘Çakallarla Dans’ serisinin yazarı Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmenlik koltuğuna geçtiği gençlik komedisi ‘Amacı Olmayan Grup’un afişi görücüye çıktı.

20 Mart’ta gösterime girecek ve yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker’in üstlendiği film, sanal alemin en etkili topluluklarından ‘Amacı Olmayan Grup’un gerçek hikayesinden ilhamla sinemaya aktarıldı.

‘Amacı Olmayan Grup’, orta sınıf Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babasıyla ve toplumla ilişkisi üzerinden eğlenceli bir dille anlatırken; filmin oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı yer alıyor.

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