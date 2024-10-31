'Amadeus' Bostancı Gösteri Merkezi’nde

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan “Amadeus”, 6’ncı sezonunda seyircileri 18’inci yüzyıl Viyanası’na götürmeye devam ediyor. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımıyla tiyatroseverlerle buluşan ödüllü oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

Antonio Salieri rolünde Selçuk Yöntem ve Wolfgang Amadeus Mozart rolünde ise Tansu Biçer’in sahne aldığı, 70 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan “Amadeus”, tüm temsillerini kapalı gişe oynayarak 400 bin seyirciye ulaştı.